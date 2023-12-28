В «Сибири» высказались об изменениях в составе команды в последний день переходов в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал уход 22-летнего нападающего Егора Спиридонова, перешедшего в «Сочи», и подписание контракта с экс-форвардом «Трактора» Максимом Марушевым.

«Уход Спиридонова? Так решили. У нас есть молодые игроки, которые могут его заменить.

Аренда Марушева? Парень не играл. Я знаю, что у него есть талант, он может играть. Просто попал не туда, куда должен был попасть. Надо будет сейчас его реабилитировать, дать ему восстановиться, дать уверенность, чтобы он принёс пользу для нас на последние два месяца.

Итоговый состав команды? Я знаю, что наши парни могут, когда они хотят. Здесь нужно хотеть не когда им удобно и выгодно, а когда они решат это делать. Здесь нужно понимать, что они должны быть профессионалами своего дела. Играть выходить и отдаваться полностью. И мы знаем, что, когда парни выкладываются на 110% — результат будет. То, что сегодня они сделали – это самообман. Решили для себя, что будут играть таким образом. Это неправильно. Если игрок не готов играть до игры – то, когда игра начинается, уже поздно перестраиваться. Многие не умеют перестроиться и найти во втором периоде свою игру. Если с первых минут игрок не заряжен и не готов играть, можно игрока убирать сразу же. И, возможно, мы это будем делать. Если такой будет подход, мы не можем ждать. Это неправильно по отношению к команде и по отношению к партнёру. Когда один человек выпадает – можно сказать, что дырка в лодке. А у нас таких было очень много сегодня», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.