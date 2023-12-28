Кривокрасов: уход Прохоркина повлиял на «Сибирь»? Мы же выигрывали и без него

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3) прокомментировал уход из команды нападающего Николая Прохоркина, ставшего игроком «Авангарда».

«Уход Прохоркина повлиял на раздевалку? Я не думаю, что какую-то роль играет. Мы же выигрывали и без него. Я не думаю, что от его отсутствия стала раздевалка какая-то другая. Наоборот, парни сплотились. Все понимают, что Прохоркина нет и каждому из них надо выйти на другой уровень. Чтобы команда была такой, как в играх с «Ак Барсом» и «Авангардом», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в текущем регулярном сезоне КХЛ Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».