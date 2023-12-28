Кудашов — о провале «Динамо» в Тольятти: кто больше хотел выиграть, тот и выиграл

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с тольттинской «Ладой» (0:4).

«Вы знаете, буду короток: сегодня, кто больше хотел выиграть, тот и выиграл. Мы хотели недостаточно, поэтому ничего и не заслужили.

Реализация? Я уже сказал об этом. Кто хочет, тот забивает. Начало игры? Всё то же самое.

Не было ли мысли поменять вратаря на третий период? Не во вратаре было дело. Основную причину я вам сказал. Она была чётко с начала игры», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Лада», набрав 57 очков в 46 матчах, поднялась в турнирной таблице Восточной конференции на третье место. «Динамо» (62) осталось вторым на Западе.