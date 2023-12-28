Хет-трик Вовченко принёс «Металлургу» победу над «Ак Барсом» без Радулова и Шипачёва

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, вследствие чего хозяева продлили свою серию поражений до трёх матчей.
В составе «Металлурга» хет-трик оформил нападающий Даниил Вовченко, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Архип Неколенко. У «Ак Барса» единственную шайбу при счёте 0:3 забросил капитан – Артём Лукоянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Металлург» Андрея Разина, набрав 61 очко в 45 матчах, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» (50) располагается на седьмом месте. В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова примут уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» сыграет с «Сочи».
- 28 декабря 2023
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