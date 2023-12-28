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Хет-трик Вовченко принёс «Металлургу» победу над «Ак Барсом» без Радулова и Шипачёва

Хет-трик Вовченко принёс «Металлургу» победу над «Ак Барсом» без Радулова и Шипачёва
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, вследствие чего хозяева продлили свою серию поражений до трёх матчей.

В составе «Металлурга» хет-трик оформил нападающий Даниил Вовченко, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Архип Неколенко. У «Ак Барса» единственную шайбу при счёте 0:3 забросил капитан – Артём Лукоянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» Андрея Разина, набрав 61 очко в 45 матчах, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» (50) располагается на седьмом месте. В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова примут уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» сыграет с «Сочи».

Статистика сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Пресс, Юров) – 19:43 (5x4)     0:2 Неколенко (Канцеров, Гребёнкин) – 22:39 (5x5)     0:3 Вовченко (Петунин, Юров) – 36:10 (5x4)     1:3 Лукоянов – 45:07 (5x5)     1:4 Вовченко (Петунин, Неколенко) – 53:35 (5x5)    
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