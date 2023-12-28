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ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Сочи» потерпел 9-е поражение кряду, уступив «Салавату Юлаеву» в матче с 10 голами

«Сочи» потерпел 9-е поражение кряду, уступив «Салавату Юлаеву» в матче с 10 голами
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В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, а хозяева, таким образом, продлили серию поражений до девяти матчей.

В составе «Салавата» отличились Глеб Кузьмин, Артём Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов. У «Сочи» забрасывали Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов.

Таким образом, «Салават Юлаев», набрав 57 очков в 43 матчах, сохраняет за собой третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Виктора Козлова обходят «Ладу» (57), которая сегодня крупно обыграла московское «Динамо» (4:0), лишь по дополнительным показателям. «Сочи» (33) – на последнем месте на Западе.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 6
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мичков (Тянулин, Галенюк) – 08:08 (5x4)     1:1 Кузьмин (Хафизуллин) – 09:18 (5x5)     2:1 Сагадеев (Хафизов) – 11:12 (5x5)     2:2 Пименов (Шаров, Ливо) – 15:30 (5x4)     2:3 Ливо (Хмелевски, Шаров) – 20:18 (5x4)     3:3 Тянулин (Хуснутдинов) – 28:11 (5x5)     3:4 Василевский – 35:35 (5x5)     3:5 Хмелевски (Хафизуллин) – 40:23 (5x5)     4:5 Рассказов – 44:13 (5x5)     4:6 Дроздов (Ливо) – 54:55 (5x5)    
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