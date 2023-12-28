«Сочи» потерпел 9-е поражение кряду, уступив «Салавату Юлаеву» в матче с 10 голами

В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, а хозяева, таким образом, продлили серию поражений до девяти матчей.
В составе «Салавата» отличились Глеб Кузьмин, Артём Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов. У «Сочи» забрасывали Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов.
Таким образом, «Салават Юлаев», набрав 57 очков в 43 матчах, сохраняет за собой третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Виктора Козлова обходят «Ладу» (57), которая сегодня крупно обыграла московское «Динамо» (4:0), лишь по дополнительным показателям. «Сочи» (33) – на последнем месте на Западе.
- 28 декабря 2023
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