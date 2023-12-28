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США разгромили Швейцарию со счётом 11:3 в матче группового этапа МЧМ-2024

США разгромили Швейцарию со счётом 11:3 в матче группового этапа МЧМ-2024
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В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Фрёлундаборг» состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором Швейцария встречалась с США. Игра завершилась разгромом в исполнении номинальных гостей со счётом 11:3.

У американцев хет-трик оформил нападающий Джимми Снаггеруд, дубль на счету Гэвина Бриндли, ещё по шайбе забросили Уилл Смит, Зив Буйум, Гейб Перро, Исаак Ховард, Куинн Финли и Эрик Полькамп. За Швейцарию отличились Грегори Вебер, Гаэль Кристе и Тьерри Шильд.

Напомним, на старте группового этапа США уверенно разобрались с Норвегией (4:1), а Швейцария всухую проиграла Словакии (0:3). В следующем матче соперником США станет сборная Чехии, а Швейцария встретится с Норвегией.

Календарь МЧМ-2024.
U20 ЧМ-2024 . Группа B
28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
3 : 11
США U20
0:1 Смит (Буйум, Леонард) – 01:20 (5x5)     0:2 Снаггеруд (Макгроарти, Готье) – 03:21 (5x5)     0:3 Снаггеруд (Готье) – 08:11 (5x5)     1:3 Вебер (Фюллеман, Райнхард) – 09:17 (5x5)     1:4 Снаггеруд (Готье) – 12:36 (5x5)     1:5 Буйум – 18:29 (5x5)     1:6 Бриндли (Назар) – 25:06 (5x5)     1:7 Перро (Бриндли, Кейси) – 29:33 (5x4)     1:8 Бриндли (Назар, Фаулер) – 30:04 (5x5)     1:9 Ховард – 34:55 (5x5)     2:9 Кристе (Фюллеман, Вебер) – 41:18 (5x5)     2:10 Финли (Назар) – 47:09 (5x5)     3:10 Шильд (Муггли, Тайбель) – 49:30 (5x5)     3:11 Полькамп (Назар, Финли) – 54:28 (5x4)    
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