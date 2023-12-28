США разгромили Швейцарию со счётом 11:3 в матче группового этапа МЧМ-2024

В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Фрёлундаборг» состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором Швейцария встречалась с США. Игра завершилась разгромом в исполнении номинальных гостей со счётом 11:3.

У американцев хет-трик оформил нападающий Джимми Снаггеруд, дубль на счету Гэвина Бриндли, ещё по шайбе забросили Уилл Смит, Зив Буйум, Гейб Перро, Исаак Ховард, Куинн Финли и Эрик Полькамп. За Швейцарию отличились Грегори Вебер, Гаэль Кристе и Тьерри Шильд.

Напомним, на старте группового этапа США уверенно разобрались с Норвегией (4:1), а Швейцария всухую проиграла Словакии (0:3). В следующем матче соперником США станет сборная Чехии, а Швейцария встретится с Норвегией.