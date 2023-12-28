В «Ак Барсе» объяснили отсутствие Радулова и Шипачёва на матч с «Металлургом»

Зинэтула Билялетдинов, возглавляющий казанский «Ак Барс», прокомментировал отсутствие лидеров команды в лице нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачёва на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:1).

«Дали им возможность отдохнуть, есть ребята, которых нужно проверить. Бывают разные ситуации, никто не застрахован от травм, потому надо было посмотреть вот этот состав. В принципе это боеспособный состав, который должен играть и выигрывать.

Ждать ли их в следующем матче с «Салаватом Юлаевым»? Не знаю, сегодня будем решать. У нас были свои мысли на этот счёт», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, встреча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится в субботу, 30 декабря. Начало – в 13:00 мск.