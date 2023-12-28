Основной центрфорвард «Баффало» выведен из состава по «личным причинам»

Основной центральный нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон выведен из состава команды по «личным причинам», сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Томпсон пропустил последний матч своей команды с «Бостон Брюинз» (1:4), который прошёл минувшей ночью.

Какие-либо дополнительные подробности о данной ситуации в «Баффало» не сообщили, однако подчеркнули, что возвращение форварда в состав может произойти в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс», которая пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.

Как предположили пользователи социальных сетей, причина может крыться в том, что супруга хоккеиста вот-вот должна родить.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Томпсон сыграл в 26 матчах, в которых набрал 19 (9+10) очков.