Основной центрфорвард «Баффало» выведен из состава по «личным причинам»
Поделиться
Основной центральный нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон выведен из состава команды по «личным причинам», сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Томпсон пропустил последний матч своей команды с «Бостон Брюинз» (1:4), который прошёл минувшей ночью.
Какие-либо дополнительные подробности о данной ситуации в «Баффало» не сообщили, однако подчеркнули, что возвращение форварда в состав может произойти в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс», которая пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.
Как предположили пользователи социальных сетей, причина может крыться в том, что супруга хоккеиста вот-вот должна родить.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Томпсон сыграл в 26 матчах, в которых набрал 19 (9+10) очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Лорей (ван Римсдайк, Фредерик) – 04:19 0:2 Койл (Дебраск, Маршан) – 13:42 (pp) 0:3 Койл (Дебраск, Пастрняк) – 24:18 (pp) 0:4 Гики – 33:44 (pp) 1:4 Джонсон (Пауэр, Миттельштадт) – 45:11
Комментарии
- 28 декабря 2023
-
23:20
-
23:02
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
22:37
-
22:22
-
22:15
-
22:06
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
20:44
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:16
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:36
-
18:24
-
18:09
-
17:57
Партнерский контент