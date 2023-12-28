Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Основной центрфорвард «Баффало» выведен из состава по «личным причинам»

Основной центрфорвард «Баффало» выведен из состава по «личным причинам»
Комментарии

Основной центральный нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон выведен из состава команды по «личным причинам», сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Томпсон пропустил последний матч своей команды с «Бостон Брюинз» (1:4), который прошёл минувшей ночью.

Какие-либо дополнительные подробности о данной ситуации в «Баффало» не сообщили, однако подчеркнули, что возвращение форварда в состав может произойти в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс», которая пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.

Как предположили пользователи социальных сетей, причина может крыться в том, что супруга хоккеиста вот-вот должна родить.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Томпсон сыграл в 26 матчах, в которых набрал 19 (9+10) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Лорей (ван Римсдайк, Фредерик) – 04:19     0:2 Койл (Дебраск, Маршан) – 13:42 (pp)     0:3 Койл (Дебраск, Пастрняк) – 24:18 (pp)     0:4 Гики – 33:44 (pp)     1:4 Джонсон (Пауэр, Миттельштадт) – 45:11    
Материалы по теме
Расмус Далин превзошёл результат Алексея Житника по голам за «Баффало» среди защитников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android