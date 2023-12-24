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Расмус Далин превзошёл результат Алексея Житника по голам за «Баффало» среди защитников

Расмус Далин превзошёл результат Алексея Житника по голам за «Баффало» среди защитников
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». После двух периодов хозяева впереди — 3:2.

В составе «клинков» заброшенной шайбой отметился защитник Расмус Далин, для которого этот гол стал 56-м за карьеру в клубе и лиге. Шведский хоккеист вышел на чистое четвёртое место по голам за «Баффало» среди защитников, превзойдя результат Алексея Житника (55).

Снайперский клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Филу Хаусли (178), второе место занимает Майк Рэмзи (73), топ-3 замыкает Джерри Кораб (67), показатель которого теперь и преследует Далин.

В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 34 матчах регулярки НХЛ, забросив 10 шайб и сделав 19 результативных передач.

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