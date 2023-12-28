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«Игру необязательно было смотреть». Браташ пересказал матч с «Динамо» на пресс-конференции

«Игру необязательно было смотреть». Браташ пересказал матч с «Динамо» на пресс-конференции
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:0).

«Мы удачно начали — забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Хорошо, что на последней минуте первого периода наше четвёртое звено смогло забить гол «в раздевалку». Несколько феноменальных спасений Подъяпольского во втором периоде и ещё две заброшенные шайбы не позволили соперникам приблизиться к нам в счёте. Считаю, что в третьем периоде мы уверенно довели матч до победы. Игру необязательно было смотреть, я сейчас её кратко пересказал», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Лада», набрав 57 очков в 46 матчах, поднялась в турнирной таблице Восточной конференции на третье место. «Динамо» (62) осталось вторым на Западе.

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