Рябыкин: в дедлайн «Витязь» хотел укрепиться. Вопрос к руководству, почему нет новичков

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3 Б), а также рассказал о том, что рассчитывал на усиление состава в заключительный день периода переходов.

«Очень понравилась игра со стороны нашей команды, здорово отыграли, чуть не дотерпели в концовке, пропустили гол. Владели преимуществом с такой мастеровитой командой, я рад за ребят. Хочу поблагодарить Савчика и Галузина, что они в такое нелёгкое время вышли на лёд, мы вместе с ними, поддерживаем их. Может быть, в концовке зря начали бросать по пустым воротам, надо было сыграть терпеливее. Мы должны учиться на своих ошибках, будем разбираться.

Нет новичков в дедлайн? Хотели укрепиться – вопрос к руководству, почему нет.

Игра Воробьёва? Он учится, ему надо добавить стабильности: одну игру проводит здорово, вторую может провалить. Это нормально, он молодой парень, у него есть интерес учиться, он смотрит видео, спрашивает, если ему что-то непонятно. Если он будет продолжать в том же духе, то может стать основным игроком команды.

Как сдерживать Ковальчука в следующей игре? Илья – настоящий атлет, всегда выходил на тренировки по желанию, тащил молодых, для командного духа «Спартак» сделал правильное решение. Это красивая история, Илья начинал там и хочет закончить, клуб поступил очень красиво», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.