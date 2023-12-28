«Автомобилист» спас игру с «Витязем» за 31 секунду до конца и одержал победу по буллитам

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам, благодаря которой они продлили победную серию до четырёх матчей.

Счёт в матче был открыт французским нападающим «Автомобилиста» Стефаном Да Коста при игре «5 на 3» в первом периоде. Уже через пару минут хоккеисты хозяев восстановили паритет благодаря точному броску Ивана Воробьёва, а во втором периоде канадский форвард «Витязя» Джереми Рой вывел свою команду вперёд в счёте. Лишь за 31 секунду до конца встречи хоккеисты екатеринбургской команды спасли эту игру благодаря голу защитника Никиты Трямкина. В овертайме команды победителя не выявили, а в буллитах сильнее оказались гости.

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