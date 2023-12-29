Василий Уткин назвал единственный город, в котором он сходил бы на хоккей

Известный российский журналист и бывший комментатор Василий Уткин, отвечая на вопросы своих поклонников, признался, что не является любителем хоккея, однако назвал единственный город, в котором он посетил бы игру.

«Когда я был в Балашихе и пойду ли на матч «Витязь» — «Спартак»? Я бываю в Балашихе крайне редко, и только дома у мамы. На хоккей я бы разве что в Монреале сходил, на правах музея. Я не особенно люблю хоккей», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.

Напомним, в Монреале (Канада) располагается одноимённый клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», который является старейшим и самым титулованным (24 Кубка Стэнли. – Прим. «Чемпионата») клубом НХЛ, обладателем множества командных и личных рекордов.