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Василий Уткин назвал единственный город, в котором он сходил бы на хоккей

Василий Уткин назвал единственный город, в котором он сходил бы на хоккей
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Известный российский журналист и бывший комментатор Василий Уткин, отвечая на вопросы своих поклонников, признался, что не является любителем хоккея, однако назвал единственный город, в котором он посетил бы игру.

«Когда я был в Балашихе и пойду ли на матч «Витязь» — «Спартак»? Я бываю в Балашихе крайне редко, и только дома у мамы. На хоккей я бы разве что в Монреале сходил, на правах музея. Я не особенно люблю хоккей», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.

Напомним, в Монреале (Канада) располагается одноимённый клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», который является старейшим и самым титулованным (24 Кубка Стэнли. – Прим. «Чемпионата») клубом НХЛ, обладателем множества командных и личных рекордов.

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