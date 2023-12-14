«Монреаль» вышел в лидеры НХЛ по голам среди защитников

В эти минуты в Монреале, на арене «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитники Дэвид Савар и Джейден Страбл.

Таким образом, уже 23 шайбы «Канадиенс» в этом сезоне заброшены защитниками — столько же, сколько у «Колорадо Эвеланш». Оба клуба лидируют в НХЛ по этому показателю.

Это первый матч в нынешнем сезоне между «Монреалем» и «Питтсбургом». К данному моменту капитан гостей Сидни Кросби отметился в этой игре тремя (2+1) набранными очками. Также результативную передачу на свой счёт записал его российский одноклубник Евгений Малкин.