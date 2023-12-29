Гол Замулы помог «Филадельфии» обыграть лидера Запада — «Ванкувер». У Задорова «-1»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
В составе «лётчиков» отличились российский защитник Егор Замула, Шон Уокер, Джоэль Фараби и Гарнет Хэтэуэй, забросивший шайбу в меньшинстве. Автором единственного гола «Ванкувера» стал Теодор Блюгерс.
28-летний российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров не отметился результативными действиями, а его потеря шайбы у своей синей линии привела к голу в ворота его команды, вследствие чего он завершил игру с показателем полезности «-1».
Напомним, «Ванкувер» с 49 очками в 36 матчах является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Филадельфия» (42) – на четвёртом месте на Востоке.
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