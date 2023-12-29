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Гол Замулы помог «Филадельфии» обыграть лидера Запада — «Ванкувер». У Задорова «-1»

Гол Замулы помог «Филадельфии» обыграть лидера Запада — «Ванкувер». У Задорова «-1»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «лётчиков» отличились российский защитник Егор Замула, Шон Уокер, Джоэль Фараби и Гарнет Хэтэуэй, забросивший шайбу в меньшинстве. Автором единственного гола «Ванкувера» стал Теодор Блюгерс.

28-летний российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров не отметился результативными действиями, а его потеря шайбы у своей синей линии привела к голу в ворота его команды, вследствие чего он завершил игру с показателем полезности «-1».

Напомним, «Ванкувер» с 49 очками в 36 матчах является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Филадельфия» (42) – на четвёртом месте на Востоке.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Замула (Фёрстер, Фараби) – 35:03 (pp)     0:2 Уокер (Типпетт, Конечны) – 36:24     0:3 Фараби (Бринк) – 37:09     1:3 Блюгерс (Джошуа, Хьюз) – 40:25     1:4 Хэтэуэй (Пилинг) – 45:01 (sh)    
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