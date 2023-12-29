Шулак рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда» в «Адмирал»

29-летний чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал подробности своего возвращения в дальневосточный клуб из омского «Авангарда» по ходу нынешнего сезона.

«Перешёл из лидера в команду-аутсайдер? Таков хоккей. Но для меня ничего не поменялось — хоккей везде одинаковый. Меня это не беспокоит. Обмен из «Авангарда» — желание клуба? Не знаю. Мне просто сказали утром, что я обменян в «Адмирал». Я сказал: «Окей, без проблем, я принимаю это», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В «Авангарде» Шулак успел провести 31 матч, в которых отметился 12 (4+8) результативными действиями при показателе полезности «-4».

Полное интервью с Либором Шулаком читайте на «Чемпионате» уже сегодня, 29 декабря, в 13:00 мск.