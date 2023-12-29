Шулак: возможно, в «Авангарде» меня ограничивали. Я не показал того, что умею

Защитник «Адмирала» Либор Шулак высказался о причинах того, почему ему не удалось раскрыться в омском «Авангарде».

«В «Авангарде» меня ограничивали в игровом плане? Возможно. В «Авангарде» много хороших игроков. Вероятно, в Омске я просто не показал настоящего себя, того игрока, каким я на самом деле являюсь. Я немного притормозил там. Не показал того, что умею», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В «Авангарде» Шулак успел провести 31 матч, в которых отметился 12 (4+8) результативными действиями при показателе полезности «-4». После перехода в «Адмирал» за семь игр Либор забросил две шайбы и отдал один голевой пас.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».