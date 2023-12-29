«Не знаю, что он хотел бы услышать от меня». Шулак рассказал о взаимоотношениях с Кравцом

29-летний чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о взаимоотношениях с главным тренером своего бывшего клуба, «Авангарда», который возглавляет Михаил Кравец.

«Какие отношения остались с персоналом «Авангарда»? Только хорошие. У меня не было проблем ни с кем в Омске. Была ли беседа с Михаилом Кравцом перед уходом? Нет. Мы находились на выезде. Я узнал, что буду обменян, забрал вещи из Омска. С Кравцом не беседовал. Мы хорошо общались. Как я и сказал, у меня ни с кем не было проблем, в том числе с тренерами. Обычное взаимодействие тренера и игрока. Это был хороший опыт. Кравец — хороший тренер. Он вкладывает эмоции в игру, всегда хочет побеждать. Он говорил, что нужно спросить меня, почему я провожу неяркий сезон. Не знаю, что он хотел бы услышать от меня. Возможно, я должен был набирать больше очков», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».