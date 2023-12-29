Daily FaceOff назвал пять лучших защитников НХЛ в 2023 календарном году

Журналисты североамериканского портала Daily FaceOff выбрали пять лучших игроков обороны в 2023 календарном году по итогам выступлений во второй части регулярного чемпионата сезона-2022/2023, Кубка Стэнли – 2023 и первой половины сезона-2023/2024.

5-е место – 29-летний американский защитник Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»).

Многие защитники в этом списке добиваются успеха за счёт хорошей игры в обороне, но основное внимание уделяется их атакующим качествам. Славин — наоборот, демонстрирует хорошую игру в атаке, но доминирует в обороне. 42 очка в 90 матчах в 2023 году — довольно неплохой результат, но эта работа не главный «хлеб» для Джейккоба.

4-е место – 24-летний канадский защитник Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»).

Хотя «Эдмонтон Ойлерз» действительно выиграл от приобретения Экхольма в целом, но никто не сделал больший вклад в оборону, чем Эван Бушар.

3-е место – 33-летний швед Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз», ранее – «Сан-Хосе Шаркс»).

У него всё хорошо, и в целом по итогам года ему удалось занять третье место по количеству очков за игру среди защитников с существенным отрывом от остальных игроков, набрав 72 очка в 76 играх.

2-е место – 24-летний американец Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).

Ни у кого в календарном 2023 году не было больше очков, чем у Хьюза, набравшего 90 очков в 81 игре. При этом он эволюционировал не только в атаке, но и в значительной степени при игре в обороне.

1-е место – 25-летний канадец Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Макар возглавляет список лучших защитников второй год подряд, и на данный момент трудно по-настоящему назвать кого-либо ещё, достойного этого. Он не только зарекомендовал себя как лучший защитник в лиге, из-за его доминирования на этой позиции он может даже соперничать с Коннором Макдэвидом за звание лучшего игрока в мире.