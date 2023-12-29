Гашек: Хабибулин может побить мой рекорд? Не знал, что я был самым возрастным вратарём КХЛ

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал подписание контракта 50-летним тренером вратарей Николаем Хабибулиным в качестве игрока с нижегородским «Торпедо» в дедлайн КХЛ.

«Хабибулин может побить мой рекорд как самый возрастной вратарь КХЛ? Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарём, который играл в КХЛ.

Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлён. Николай был отличным вратарём, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе». Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лёд у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — приводит слова Гашека «Матч ТВ».

Напомним, Гашеку удалось установить рекорд КХЛ ещё в феврале 2011 года во времена выступлений за московский «Спартак». Он вышел на лёд в игре с санкт-петербургским СКА (3:4) в возрасте 46 лет и 29 дней.