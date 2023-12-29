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Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
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12:30 Мск
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Вратарь «Адмирала» Иванов совершил потрясающее спасение в матче с «Нефтехимиком»

Вратарь «Адмирала» Иванов совершил потрясающее спасение в матче с «Нефтехимиком»
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В эти минуты во Владивостоке на «Фетисов-Арене» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Адмирал» принимает «Нефтехимик». Идёт третий период, счёт равный – 3:3.

В конце второго периода сумасшедшим спасением отметился 19-летний голкипер дальневосточного клуба Сергей Иванов, который сначала отразил опасный бросок от канадца Жан-Себастьяна Ди, а затем сумел переместиться и отразить угрозу от Никиты Сетдикова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Иванов начинал текущий сезон в составе санкт-петербургского СКА. Уже по ходу сезона он был обменян в «Адмирал», за который провёл уже 17 матчей, где отразил 93,3% бросков, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч.

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