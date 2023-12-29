Павел Шэн прервал 12-матчевую безголевую серию за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»

В эти минуты во Владивостоке на «Фетисов-Арене» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Адмирал» принимает «Нефтехимик». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:1.

В середине матча в большинстве отличиться удалось 25-летнему нападающему «Адмирала» Павлу Шэну, который прервал свою 12-матчевую безголевую серию. Результативные передачи на свой счёт записали Семён Панкратов и Даниил Гутик.

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Последний раз воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Шэн забивал 19 ноября в матче с «Амуром» (2:0). В текущем сезоне он проводит свой 43-й матч, всего ему удалось набрать 12 (6+6) очков при показателе полезности «-7».