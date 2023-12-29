Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Шэн прервал 12-матчевую безголевую серию за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»

Павел Шэн прервал 12-матчевую безголевую серию за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»
Комментарии

В эти минуты во Владивостоке на «Фетисов-Арене» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Адмирал» принимает «Нефтехимик». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:1.

В середине матча в большинстве отличиться удалось 25-летнему нападающему «Адмирала» Павлу Шэну, который прервал свою 12-матчевую безголевую серию. Результативные передачи на свой счёт записали Семён Панкратов и Даниил Гутик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Последний раз воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Шэн забивал 19 ноября в матче с «Амуром» (2:0). В текущем сезоне он проводит свой 43-й матч, всего ему удалось набрать 12 (6+6) очков при показателе полезности «-7».

Материалы по теме
Клифф Пу дебютирует за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android