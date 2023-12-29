Североамериканец из ЦСКА поделился мнением о различиях в менталитетах России и Канады

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс сравнил менталитет россиян и канадцев.

«Пожалуй, менталитет немного отличается от Канады. Главное различие, что я заметил, — русские люди всегда готовы помочь, если их попросить. Но если не попросить, то тебя не будут трогать. В России люди более сдержанные и закрытые, а в Канаде – более открытые, чрезмерно дружелюбные. Но, если честно, я не встречал недружелюбных русских», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

После обмена с «Адмиралом» в ноябре 2023 года 28-летний Колби Уильямс провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков.

Полностью интервью с Колби Уильямсом читайте на «Чемпионате» завтра, 30 декабря, с 10:00.