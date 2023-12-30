Уильямс: нравится открывать для себя Россию. Не хочу потом жалеть, что видел только арены

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, как проводит свободное время.

«Бо́льшую часть сезона один, но на декабрь ко мне приехала девушка, это здорово. Мы проводим вместе время между матчами, гуляем по городу. Она в России в первый раз, так что это особенное время для нас обоих, мы изучаем Москву. На Рождество она прекрасна. Мы хотим успеть всё и сейчас после интервью пойдём гулять по улицам, любоваться огнями, новогодними ёлками и другими украшениями. Это потрясающе, и здания здесь такие величественные – куда бы ни пошёл, всегда увидишь что-то новое. Уже посмотрели Красную площадь, храм Василия Блаженного, прошлись по парящему мосту, посетили несколько соборов, гуляли около Университета, посмотрели храм Христа Спасителя. В общем, гуляем везде.

Времени немного, мы же тренируемся практически каждый день, часто уезжаем на выезды. Но уже в том году я решил, что в свободное время обязательно буду гулять и изучать города. Даже с учётом постоянных смен часовых поясов с «Адмиралом» я всегда старался вечером выходить на прогулку, хоть немного посмотреть каждый город, где мы играли, гуглил что-то. Хоккейная карьера коротка, и ты не знаешь, когда ещё тебе доведётся побывать в таких местах. Мне нравится изучать новое, открывать для себя КХЛ и Россию. Это же очень круто, и я не хочу спустя годы жалеть о том, что бывал только на аренах и в отелях. Я очень ценю шанс посмотреть каждый город. Когда приезжаю в Россию, первым делом на ум приходят Москва, Петербург, но здесь много других красивых городов в центре страны и на востоке, такие как Ярославль, Нижний Новгород, Казань. Очень классно увидеть их вживую!

Всегда приятно бывать в городах на старте сезона, когда погода хорошая и можно гулять допоздна. Во Владивостоке в сентябре ещё купаться можно, гулять по набережной. Осенью там очень классно! Казань – тоже очень красивый город, в котором кипит жизнь. В Нижнем Новгороде красивый променад на набережной, чудесные исторические мощёные улицы, много ресторанов, кафе в центре. Нижний в этом году произвёл на меня самое большое впечатление», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Колби Уильямсом читайте на «Чемпионате» сегодня, 30 декабря, с 10:00.