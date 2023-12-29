Сборная США по буллитам обыграла Чехию в матче МЧМ-2024
Поделиться
Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Чехии и США. Команды играли на стадионе «Фрёлундаборг» в Гётеборге (Швеция). Сборная США одержала победу со счётом 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).
На второй минуте отличился нападающий сборной США Исаак Ховард. На 16-й минуте форвард Чехии Якуб Штанцль сравнял счёт. Во втором периоде команды забросили по две шайбы. В составе сборной Чехии отличились Адам Бареш и Робин Сапоушек, за США забили Уилл Смит и Райан Чесли. В серии буллитов победный бросок на счету Исаака Ховарда.
Сборная США занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала восемь очков за три матча. Чехия находится на третьей строчке, заработав четыре очка.
U20 ЧМ-2024 . Группа B
29 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 4
Б
США U20
0:1 Ховард (Назар, Полькамп) – 01:12 (5x5) 1:1 Штанцль (Рымон) – 15:40 (5x5) 2:1 Бареш (Прчик) – 26:23 (5x5) 2:2 Смит (Леонард, Перро) – 28:04 (5x5) 3:2 Сапоушек (Шале, Меловски) – 31:47 (5x5) 3:3 Чесли (Хатсон) – 34:11 (5x5) 3:4 Ховард – 65:00
Комментарии
- 29 декабря 2023
-
22:30
-
22:12
-
22:00
-
21:44
-
21:34
-
21:00
-
20:46
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
19:55
-
19:40
-
19:16
-
18:58
-
18:33
-
18:12
-
17:58
-
17:33
-
17:10
-
16:54
-
16:46
-
16:34
-
16:17
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
14:55
-
14:47
-
14:41
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:03
-
13:43
-
13:40
Партнерский контент