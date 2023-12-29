Сборная США по буллитам обыграла Чехию в матче МЧМ-2024

Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Чехии и США. Команды играли на стадионе «Фрёлундаборг» в Гётеборге (Швеция). Сборная США одержала победу со счётом 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

На второй минуте отличился нападающий сборной США Исаак Ховард. На 16-й минуте форвард Чехии Якуб Штанцль сравнял счёт. Во втором периоде команды забросили по две шайбы. В составе сборной Чехии отличились Адам Бареш и Робин Сапоушек, за США забили Уилл Смит и Райан Чесли. В серии буллитов победный бросок на счету Исаака Ховарда.

Сборная США занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала восемь очков за три матча. Чехия находится на третьей строчке, заработав четыре очка.