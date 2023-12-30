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Сборная Канады всухую уступила Швеции в матче МЧМ 2024 года

Сборная Канады всухую уступила Швеции в матче МЧМ 2024 года
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Канады и Швеции. Команды играли на стадионе «Скандинавиум» в Гётеборге (Швеция). Сборная Швеции одержала победу со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

В начале второго периода счёт открыл защитник сборной Швеции Том Вилландер. Ему ассистировали Тео Линдштейн и Отто Стенберг. На 31-й минуте нападающий Ной Эстлунд с передач Йонатана Леккеримяки и Тео Линдштейна увеличил преимущество шведов. Третья двадцатиминутка, как и первая, прошла без заброшенных шайб.

Сборная Швеции занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за три матча. Канада находится на второй строчке, заработав шесть очков.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
29 декабря 2023, пятница. 21:30 МСК
Канада U20
Окончен
0 : 2
Швеция U20
0:1 Вилландер (Линдштейн, Стенберг) – 21:53 (5x5)     0:2 Эстлунд (Леккеримяки, Линдштейн) – 30:39 (5x5)    
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