Сборная Канады всухую уступила Швеции в матче МЧМ 2024 года
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Канады и Швеции. Команды играли на стадионе «Скандинавиум» в Гётеборге (Швеция). Сборная Швеции одержала победу со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
В начале второго периода счёт открыл защитник сборной Швеции Том Вилландер. Ему ассистировали Тео Линдштейн и Отто Стенберг. На 31-й минуте нападающий Ной Эстлунд с передач Йонатана Леккеримяки и Тео Линдштейна увеличил преимущество шведов. Третья двадцатиминутка, как и первая, прошла без заброшенных шайб.
Сборная Швеции занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за три матча. Канада находится на второй строчке, заработав шесть очков.
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