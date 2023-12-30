Самсонов пропустил 5+ шайб в третьей игре подряд, а «Торонто» уступил «Коламбусу»

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).