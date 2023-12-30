Главный тренер «Авангарда» Кравец рассказал, как планирует использовать Жафярова

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о переходах нападающих Дамира Жафярова и Томаша Юрчо.

«Где видим Жафярова? Допустим, на завтрашнюю игру (матч с «Ладой» 30 декабря. — Прим. «Чемпионата») мы его видим в сочетании вместе со Спунером и Буше. В дальнейшем, я надеюсь, мы создадим второе звено, в котором будут играть Жафяров, Прохоркин и Юрчо.

Основные сильные стороны и одного, и другого — хорошие техничные игроки, быстрые, манёвренные… Дамир более манёвренный, Юрчо — мощный нападающий, высокий, идёт на добивание. У обоих есть и мастерство, и бросок. И не стесняются силовой борьбы, поэтому думаю, что эти игроки нам помогут», — сказал Кравец в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» – нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.