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В «Авангарде» оценили приобретение Жафярова в результате обмена с «Ак Барсом»

В «Авангарде» оценили приобретение Жафярова в результате обмена с «Ак Барсом»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал приход в клуб нападающего Дамира Жафярова, с которым заключён контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. «Ак Барс» получил за форварда денежную компенсацию. В «Авангарде» Жафяров будет выступать под номером 18.

«Жафяров – мастеровитый форвард для топ-6, с его приходом мы рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства. Контракт нападающего истекает в апреле, поэтому мы сразу договорились, что будем рассматривать возможность продления. В этом также будет мотивация Дамира показать свой лучший хоккей в составе «Авангарда», особенно в плей-офф», – приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

29-летний Жафяров в этом сезоне сыграл 16 матчей, которых набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+1».

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