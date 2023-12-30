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Дамир Жафяров забил в первом же матче за «Авангард»

Дамир Жафяров забил в первом же матче за «Авангард»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются тольяттинская «Лада» и омский «Авангард». Команды играют на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Авангард» выигрывает со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Лада
Тольятти
1-й период
1 : 1
Авангард
Омск
0:1 Жафяров (Буше, Спунер) – 08:37 (5x5)     1:1 Алтыбармакян (Михайлов) – 11:26 (5x5)    

На девятой минуте отличился нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров. Ему ассистировали Рид Буше и Райан Спунер. Жафяров дебютирует в составе омского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале ХК «Авангард» Омск. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» перешёл нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.

В первой встрече команд в этом сезоне 20 октября победу одержала «Лада» со счётом 5:3.

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