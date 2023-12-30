Швец-Роговой проведёт свой первый матч в КХЛ за СКА с апреля 2022 года

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится сегодня, 30 декабря, на стадионе «Ледовый дворец». Его начало запланировано на 17:30 мск.

Впервые с 2 апреля 2022 года в стартовом составе СКА выйдет 28-летний российский нападающий Артём Швец-Роговой. Столь серьёзный перерыв возник из-за перенесённой тяжёлой травмы игроком, характер которой не раскрывался. Его партнёрами по первому звену станут Александр Кадейкин и Павел Дедунов.

Всего в КХЛ Швец-Роговой провёл 296 матчей, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 59 результативными передачами при коэффициенте полезности «-1». Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее в КХЛ он выступал в составе подмосковного «Витязя».