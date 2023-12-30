Билялетдинов оценил дебют Кошелева за «Ак Барс» в звене с Радуловым и Шипачёвым

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о дебюте 27-летнего нападающего Семёна Кошелева, перешедшего в дедлайн из магнитогорского «Металлурга», в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Я с ним разговаривал вчера, предупредил, что он будет играть с Александром Радуловым и Вадимом Шипачёвым. Попросил его, чтобы он спокойно относился ко всему, что есть, не волновался. Считаю, что он сыграл нормально – и не выпадал, и здорово подыгрывал. Может, даже излишне, но выглядел хорошо», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Кошелев принял участие в 34 матчах за «Металлург», в которых набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-5».