Мамин забросил шайбу одной рукой в матче с «Северсталью»

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимает череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, хозяева ведут – 3:1.

В середине второго периода 28-летний российский нападающий ЦСКА Максим Мамин отметился великолепным сольным проходом, который завершился взятием ворот «Северстали». Примечательно, что удалось ему это сделать, сохраняя шайбу под своим контролем лишь одной рукой.

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Напомним, Мамин проводит свой 42-й матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, на его счету 11 заброшенных шайб и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+5».