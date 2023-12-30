Уильямс: ни у кого в ЦСКА нет сомнений, что мы попадём в плей-офф и далеко там пройдём

Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс высказался о результатах команды в Континентальной хоккейной лиге.

«Стресс и давление идут извне. Да, команда начала сезон не так резво, как ожидалось, но могу сказать, что у этой «раздевалки» очень интересная манера держаться. Все испытывают огромное уважение друг к другу, в коллективе большие ожидания от себя. Это приятное чувство. На каждый матч выходишь с желанием победить, ждёшь только победы и что каждый покажет свой лучший хоккей. И если кто-то неважно играет, то в раздевалке ему скажут что-то в духе «давай, давай, начинаем играть».

Не думаю, что у кого-то здесь есть сомнения в том, что мы попадём в плей-офф и снова далеко там пройдём. Сейчас вопрос в том, чтобы все выздоровели, вернулись, набрали игровую уверенность, снова сыгрались. В ноябре и декабре у нас было много травм, болезней. Когда все вернутся в состав, нас будет очень сложно обыграть», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ. Команда набрала 48 очков за 44 матча.