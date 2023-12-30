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Широков — о матче со СКА: если бы развалились после первого периода, проиграли бы 0:10

Широков — о матче со СКА: если бы развалились после первого периода, проиграли бы 0:10
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (0:4).

«В первом перерыве поговорили внутри команды. Все всё прекрасно понимают — пропустили лёгкие голы.
Вроде все на своих позициях играли, но шайба залетает. Это бывает. Собрались, поговорили и пошли дальше играть. Если бы развалились, то проиграли бы 0:10. Отличия от матча в Екатеринбурге? Каждый матч — новая история. не бывает одинаковых игр. Там я не играл, смотрел с трибуны. Поэтому сложно ответить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Широков принял участие в 39 матчах, в которых отметился 17 (7+10) результативными действиями при показателе полезности «-9».

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