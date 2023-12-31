Широков назвал ключевые моменты матча СКА — «Автомобилист»

37-летний нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков высказался о ключевых эпизодах встречи регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (0:4).

«Бросок Овчинникова в штангу — ключевой момент? Это один из ключевых моментов. Следующий гол тоже — Волк не попадает в пустые ворота, затем проброс и вбрасывание, после которого мы пропускаем. Наверное, нужно оставить первый период позади и двигаться вперёд, потому что во втором и третьем мы играли неплохо и создавали моменты. Оставалось только забить. Долгая поездка, четыре матча — сложно что-то сказать. Двоякое впечатление от игры — вроде бы при неплохой игре проиграли, но такое бывает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Широков принял участие в 39 матчах, в которых отметился 17 (7+10) результативными действиями при показателе полезности «-9».