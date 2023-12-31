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Швец-Роговой: рассчитывал, что и в прошлом сезоне смогу сыграть

Швец-Роговой: рассчитывал, что и в прошлом сезоне смогу сыграть
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28-летний российский нападающий СКА Артём Швец-Роговой, вышедший на лёд в матче с «Автомобилистом» (4:0) впервые с апреля 2022 года, рассказал, что рассчитывал выйти на лёд гораздо раньше.

«Говорили, что мог пропустить весь сезон? Всякое могло произойти. Так получилось, что чуть больше половины только пропустил. Хорошо, что получилось выйти до нового года. Рассчитывали, что и в прошлом сезоне смогу сыграть, но не получилось. Меня никто не торопил, я спокойно восстанавливался, вылечился до конца», — сказал Швец-Роговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в КХЛ Швец-Роговой провёл 296 матчей, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 59 результативными передачами при коэффициенте полезности «-1». Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее в КХЛ он выступал в составе подмосковного «Витязя».

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