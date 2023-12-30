«Вашингтон» отправил Мирошниченко в фарм-клуб

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что вернул из фарм-клуба в АХЛ «Херши Бэрс» 28-летнего американского вратаря Хантера Шепарда и отправил в обратном направлении 19-летнего российского нападающего Ивана Мирошниченко. Об этом сообщается на официальном сайте «столичных».

Напомним, свой последний матч за «Вашингтон» Мирошниченко провёл с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5), в ночь на среду, 27 декабря, в котором за 12 минут 52 секунды игрового времени ему не удалось отметиться результативными действиями. Он завершил игру с показателем полезности «-2».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Мирошниченко провёл четыре встречи в составе «Вашингтона», не заработав баллов за результативность при коэффициенте полезности «-3».