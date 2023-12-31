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Овечкин прервал серию из 18 матчей без голов в основное время

Овечкин прервал серию из 18 матчей без голов в основное время
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз» забил первый гол за 18 матчей в основное время.

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон принимает «Нэшвилл». Овечкин забил гол во втором периоде, сделав счёт 2:2.

Таким образом, Овечкин забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Также на его счету 14 результативных передач в 34 матчах.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Нэшвилл», в свою очередь, занимает восьмое место на Западе, набрав 39 очков.

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НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59    
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