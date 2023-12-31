Овечкин прервал серию из 18 матчей без голов в основное время

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз» забил первый гол за 18 матчей в основное время.

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон принимает «Нэшвилл». Овечкин забил гол во втором периоде, сделав счёт 2:2.

Таким образом, Овечкин забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Также на его счету 14 результативных передач в 34 матчах.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Нэшвилл», в свою очередь, занимает восьмое место на Западе, набрав 39 очков.