Меркулов дебютировал за «Бостон» в НХЛ

В эти минуты в Бостоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

К данному моменту идёт вторая половина третьего периода, счёт 4:2 в пользу хозяев.

В этом матче в составе «Бостона» дебютировал в НХЛ российский нападающий Георгий Меркулов. 23-летний россиянин вышел в третьем звене «Брюинз» вместе с Трентом Фредериком и Джеймсом ван Римсдайком.

Меркулов с 2021 года выступает за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс». В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков в 31 матче АХЛ.

Напомним, «Бостон» вызвал Меркулова в основной состав 29 декабря. Первоначально он был подписан клубом из Массачусетса в качестве свободного агента в 2022 году.