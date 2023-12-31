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Меркулов дебютировал за «Бостон» в НХЛ

Меркулов дебютировал за «Бостон» в НХЛ
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В эти минуты в Бостоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

К данному моменту идёт вторая половина третьего периода, счёт 4:2 в пользу хозяев.

В этом матче в составе «Бостона» дебютировал в НХЛ российский нападающий Георгий Меркулов. 23-летний россиянин вышел в третьем звене «Брюинз» вместе с Трентом Фредериком и Джеймсом ван Римсдайком.

Меркулов с 2021 года выступает за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс». В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков в 31 матче АХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Тоффоли, Хьюз) – 06:03 (pp)     0:2 Хьюз (Тоффоли, Братт) – 21:11     1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 25:35     2:2 Пастрняк (Карло, Гики) – 32:51     3:2 Пастрняк (Дебраск, Макэвой) – 35:39 (pp)     4:2 Шаттенкирк (Грызлик, Койл) – 37:14     5:2 Шаттенкирк (Маршан, Пастрняк) – 56:49 (pp)    

Напомним, «Бостон» вызвал Меркулова в основной состав 29 декабря. Первоначально он был подписан клубом из Массачусетса в качестве свободного агента в 2022 году.

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