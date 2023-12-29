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«Бостон» вызвал Георгия Меркулова в основной состав

«Бостон» вызвал Георгия Меркулова в основной состав
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Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что команда вызвала нападающего Георгия Меркулова и отправила форварда Патрика Брауна в фарм-клуб «Провиденс Брюинз». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

23-летний Георгий Меркулов провёл 31 матч за «Провиденс» в этом сезоне. Россиянин забросил 14 шайб и оформил 16 результативных передач, набрав 30 очков. Всего форвард сыграл за «Провиденс» 106 матчей в АХЛ, забив в общей сложности 39 голов и отдав 51 результативную передачу (90 очков). Первоначально он был подписан «Бостоном» в качестве свободного агента в 2022 году.

31-летний Патрик Браун провёл 10 матчей за «Бостон Брюинз» в текущем сезоне НХЛ, записав на свой счёт одну результативную передачу.

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