Александр Овечкин признан третьей звездой матча с «Нэшвиллом». Аскаров — первой

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча. Певрой звездой признан российский голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров, отразивший два буллита в послематчевой серии. Аскаров отразил броски Овечкина и Кузнецова. По ходу матча он совершил 27 сейвов.

Второй звездой стал голкипер хозяев Хантер Шепард, отразивший по ходу матча 34 броска по своим воротам. Третья звезда — российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, записавший в свой актив по ходу сегодняшней встрече заброшенную шайбу.