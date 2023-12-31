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НХЛ поздравила Аскарова с первой победой в лиге

НХЛ поздравила Аскарова с первой победой в лиге
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В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

По окончанию встречи пресс-служба НХЛ опубликовала поздравительный пост в адрес российского голкипера гостей Ярослава Аскарова, который одержал свою первую победу в лиге.

«Поздравляем с твоей первой победой в НХЛ, Ярослав Аскаров!» — сказано в публикации. Также после этих слов был размещён эмодзи с аплодисментами.

В этом матче Аскаров сделал 27 сейвов, а также отразил буллиты в исполнении своих соотечественников Евгения Кузнецова и Александра Овечкина в послематчевой серии.

«Предаторз» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59     2:3 Нюквист – 65:00    
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