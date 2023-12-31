НХЛ поздравила Аскарова с первой победой в лиге

В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

По окончанию встречи пресс-служба НХЛ опубликовала поздравительный пост в адрес российского голкипера гостей Ярослава Аскарова, который одержал свою первую победу в лиге.

«Поздравляем с твоей первой победой в НХЛ, Ярослав Аскаров!» — сказано в публикации. Также после этих слов был размещён эмодзи с аплодисментами.

В этом матче Аскаров сделал 27 сейвов, а также отразил буллиты в исполнении своих соотечественников Евгения Кузнецова и Александра Овечкина в послематчевой серии.

«Предаторз» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.