НХЛ поздравила Аскарова с первой победой в лиге
Поделиться
В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).
По окончанию встречи пресс-служба НХЛ опубликовала поздравительный пост в адрес российского голкипера гостей Ярослава Аскарова, который одержал свою первую победу в лиге.
«Поздравляем с твоей первой победой в НХЛ, Ярослав Аскаров!» — сказано в публикации. Также после этих слов был размещён эмодзи с аплодисментами.
В этом матче Аскаров сделал 27 сейвов, а также отразил буллиты в исполнении своих соотечественников Евгения Кузнецова и Александра Овечкина в послематчевой серии.
«Предаторз» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44 0:2 Йози – 06:55 (pp) 1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25 2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59 2:3 Нюквист – 65:00
Комментарии
- 31 декабря 2023
-
08:25
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:40
-
07:26
-
07:02
-
06:47
-
06:45
-
06:24
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:56
-
05:48
-
05:48
-
05:45
-
05:36
-
05:29
-
05:20
-
05:09
-
05:01
-
04:49
-
04:45
-
04:36
-
03:55
-
03:34
-
03:21
-
02:05
-
02:04
-
01:17
-
00:48
-
00:36
- 30 декабря 2023
-
23:57
-
23:47
Партнерский контент