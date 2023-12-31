Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по количеству ассистов за первые 600 матчей
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В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
К данному моменту счёт в матче ничейный — 2:2.
Звёздный форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Для него этот матч стал 600-м в карьере. В нём он довёл количество своих результативных передач до 581 с начала выступлений в лучшей лиге мира.
Таким образом, Макдэвид стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ по количеству ассистов в первых 600 матчах после Уэйна Гретцки (925), Марио Лемье (721) и Бобби Орра (591).
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Кемпе, Даути) – 14:44 (pp) 2:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 18:49 2:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 25:35 (pp) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 35:29 2:3 Райан – 65:00
Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Макдэвида, с учётом этой игры, 47 (13+34) очков в 31 матче за «Ойлерз».
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