Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по количеству ассистов за первые 600 матчей

В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

К данному моменту счёт в матче ничейный — 2:2.

Звёздный форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Для него этот матч стал 600-м в карьере. В нём он довёл количество своих результативных передач до 581 с начала выступлений в лучшей лиге мира.

Таким образом, Макдэвид стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ по количеству ассистов в первых 600 матчах после Уэйна Гретцки (925), Марио Лемье (721) и Бобби Орра (591).

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Макдэвида, с учётом этой игры, 47 (13+34) очков в 31 матче за «Ойлерз».