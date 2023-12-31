Панарин уничтожил «Тампу» хет-триком! И повторил рекорд легенды НХЛ

Сегодня в Тампе сошлись два самых ярких россиянина этого сезона в НХЛ — «Лайтнинг» Никиты Кучерова принимали «Рейнджерс» Артемия Панарина. «Молнии» находятся не в лучшем положении — перед матчем они шли вне зоны плей-офф. У «синерубашечников», напротив, дела идут как нельзя хорошо. Команда с Манхэттена располагается на первом месте Восточной конференции, а до стартового вбрасывания она делила звание лучшего коллектива лиги с «Ванкувером» и «Вегасом» — у каждого было по 49 очков.

Лидеры Востока быстро подтвердили статус фаворита — уже на исходе второй минуты Трочек и Панарин организовали гол в ворота Андрея Василевского. Артемию определённо понравилось забивать соотечественникам — прошлой ночью он огорчил Сергея Бобровского, а сейчас разрушил надежды на «сухарь» голкипера «Тампы».

Несколько минут спустя уже американский центрфорвард стал автором заброшенной шайбы, удвоив преимущество «Рейнджерс». «Лайтнинг» чаще бросали по воротам, но конвертировать эти попытки в голы у них долгое время не получалось — находившийся на последнем рубеже гостей Игорь Шестёркин поймал не только кураж, но и все пущенные в его сторону шайбы в первом периоде. Один раз, правда, красный свет за его воротами зажёгся, однако после тренерского запроса гол Майки Эйссимонта был отменён.

Легитимного гола болельщикам «молний» пришлось ждать аж до концовки второй трети. «Тампа» получила большинство практически на ровном месте — Брэйден Шнайдер зарядил кулаком в лицо Кучерову уже после остановки игры и отправился в штрафной бокс за грубость. Сам же россиянин и привёл приговор в исполнение — Шестёркин справился со всеми предыдущими попытками, но предотвратить 25-й гол Никиты в сезоне не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Все надежды «Лайтнинг» на камбэк разрушились уже через минуту — Трочек снова выступил в роли ассистента, а гол на свой счёт после стремительной контратаки записал Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий периода долгое время был безголевым, но практически в одночасье он, как и вся игра, стал бенефисом Артемия Панарина. Сперва россиянин просто уничтожил одного из лучших защитников планеты Виктора Хедмана и неотразимо бросил в нижний угол. Этот гол стал для Панарина 100-м результативным действием в календарном году. Артемий стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», добившимся такого показателя во второй раз. До него это удавалось только Марку Мессье, совершавшему подобное в 1992 и 1995 годах.

Затем меньше чем за пять минут до сирены Панарин и вовсе оформил хет-трик, быстро реализовав удаление Стивена Стэмкоса. Артемий в шестой раз в карьере смог забросить три шайбы за один матч, а благодаря третьему голу он стал вторым россиянином после Кучерова, добравшимся до отметки 50 очков в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» пыталась отыграться, но крайне надёжно сыграл Игорь Шестёркин, который вышел на лёд в свой день рождения. Ещё при счёте 4:1 он клюшкой остановил бросок Ника Пола, после чего Адам Фокс подстраховал голкипера и вынес шайбу с ленточки ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Всего на счету Игоря сегодня 34 сейва — он стал второй звездой встречи, в то время как лучшим игроком был признан Артемий Панарин. Благодаря в том числе и российским лидерам «Рейнджерс» одержали уверенную победу и стали первой командой в этом сезоне, набравшей 50 очков. А «Тампа» всё так же находится вне кубковой восьмёрки.