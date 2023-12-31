Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вплотную приблизился к 45-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к 45-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ
Комментарии

В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:3 по буллитам.

Этот матч стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1381-м в НХЛ. По этому показателю россиянин расположился на 45-м месте в НХЛ и вплотную приблизился к Тревору Линдену, на счету которого 1382 матча в лиге.

В матче с «Нэшвиллом» Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал 829-м для россиянина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.

Материалы по теме
Овечкин забил 829-й гол в НХЛ! А вторую шайбу в матче у него просто украли судьи
Овечкин забил 829-й гол в НХЛ! А вторую шайбу в матче у него просто украли судьи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android