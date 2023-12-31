Овечкин вплотную приблизился к 45-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ

В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:3 по буллитам.

Этот матч стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1381-м в НХЛ. По этому показателю россиянин расположился на 45-м месте в НХЛ и вплотную приблизился к Тревору Линдену, на счету которого 1382 матча в лиге.

В матче с «Нэшвиллом» Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал 829-м для россиянина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.