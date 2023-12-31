Лавиолетт назвал Шестёркина лучшим игроком матча с «Тампой», несмотря на хет-трик Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Тампа-Бэй» (5:1). Россиянин отразил 34 броска и был признан второй звездой встречи.

«Я думаю, что Игорь сегодня был лучшим игроком на льду. Это говорит о многом, потому что звено Панарина и сам Артемий сегодня сыграли потрясающе. Однако Игорь сделал несколько удивительных сейвов, которые, казалось, дались ему легко. Он видел все шайбы и был сегодня действительно хорош», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

28-летний Шестёркин одержал 15-ю победу в 22 матчах нынешнего сезона НХЛ с процентом отражённых бросков 91,1%. Всего в НХЛ на счету россиянина 114 побед в 180 матчах с процентом отражённых бросков 92,2%.