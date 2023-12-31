Владислав Третьяк поздравил россиян с предстоящим Новым годом

Известный в прошлом хоккеист Владислав Третьяк, ныне являющийся президентом Федерации хоккея России (ФХР), выступил с поздравительной речью в честь Нового года, обратившись к жителям нашей страны.

«Дорогие друзья, я от имени Федерации хоккея и от себя лично хотел бы поздравить с наступающим Новым годом! Я поздравляю всю нашу хоккейную семью – это игроки, тренеры, обслуживающий персонал, и, конечно, вы – дорогие болельщики, которые любите хоккей. Действительно, мы – страна хоккейная, мы неоднократные чемпионы мира, олимпийские чемпионы. У нас много мальчишек и девчонок играют в хоккей. Это большая семья, и мы воспитываем на хоккее настоящих патриотов своей страны. Мы любим хоккей, мы умеем играть в хоккей!

И я ещё раз хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, любви — потому что без любви в этой жизни ничего не бывает, а вы любите хоккей и любите смотреть его. Исполнения вам всех ваших желаний и новых побед!» — сказал Третьяк в видео, опубликованном в телеграм-канале ФХР.