«Бостон» обыграл «Детройт» в матче с восемью шайбами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Трент Фредерик (дубль), Чарли Койл, Джейк Дебраск и Павел Заха. У «Детройта» голами отметились Джейк Уолман, Бен Шьяро и Джей Ти Комфер.
«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 матчах. «Детройт» занимает 12-е место на Востоке. В активе команды 38 очков в 37 матчах.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Коламбусом», а «Детройт» сыграет с «Сан-Хосе».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Фредерик (Пастрняк, Уозерспун) – 19:08 0:2 Фредерик (Макэвой, Линдхольм) – 24:25 1:2 Уолман (Ларкин, Рэймонд) – 33:01 2:2 Шьяро (Копп, Велено) – 36:42 2:3 Койл (Макэвой, Маршан) – 43:51 2:4 Дебраск (Фредерик, Макэвой) – 57:59 3:4 Комфер (Дебринкэт, Перрон) – 58:37 (pp) 3:5 Заха (Пастрняк, Линдхольм) – 59:36
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