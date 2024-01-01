«Бостон» обыграл «Детройт» в матче с восемью шайбами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Трент Фредерик (дубль), Чарли Койл, Джейк Дебраск и Павел Заха. У «Детройта» голами отметились Джейк Уолман, Бен Шьяро и Джей Ти Комфер.

«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 матчах. «Детройт» занимает 12-е место на Востоке. В активе команды 38 очков в 37 матчах.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Коламбусом», а «Детройт» сыграет с «Сан-Хосе».