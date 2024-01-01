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«Бостон» обыграл «Детройт» в матче с восемью шайбами

«Бостон» обыграл «Детройт» в матче с восемью шайбами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Трент Фредерик (дубль), Чарли Койл, Джейк Дебраск и Павел Заха. У «Детройта» голами отметились Джейк Уолман, Бен Шьяро и Джей Ти Комфер.

«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 матчах. «Детройт» занимает 12-е место на Востоке. В активе команды 38 очков в 37 матчах.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Коламбусом», а «Детройт» сыграет с «Сан-Хосе».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Фредерик (Пастрняк, Уозерспун) – 19:08     0:2 Фредерик (Макэвой, Линдхольм) – 24:25     1:2 Уолман (Ларкин, Рэймонд) – 33:01     2:2 Шьяро (Копп, Велено) – 36:42     2:3 Койл (Макэвой, Маршан) – 43:51     2:4 Дебраск (Фредерик, Макэвой) – 57:59     3:4 Комфер (Дебринкэт, Перрон) – 58:37 (pp)     3:5 Заха (Пастрняк, Линдхольм) – 59:36    
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