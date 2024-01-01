Гол и ассист Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.