Гол и ассист Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).
Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
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