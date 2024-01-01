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Гол и ассист Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»

Гол и ассист Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Рантанен (Маккиннон, Ничушкин) – 06:58 (pp)     1:1 Гертл – 36:53 (pp)     2:1 Ничушкин (Джонсон, Маккиннон) – 56:31     3:1 Мэнсон (Тэйвз, Джохансен) – 58:53 (sh)    
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